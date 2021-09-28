Украинка стала "самой красивой мамой" на конкурсе красоты в Европе: фото

Украинка из Львова стала самой красивой мамой в Европе / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Украинки считаются одними из самых красивых в мире. И это каждый раз подтверждают наши соотечественницы, которые побеждают в конкурсах красоты и получают там многочисленные титулы.

Недавно украинка победила в конкурсе "Мисс мира плюс сайз-2021". А теперь у Украины еще одна награда!

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Конкурс "Миссис Европа-2021" проходил в Таллине, Эстония. Там 40-летняя Зоряна Богдан одержала победу в номинациях "Мисс Спорт" и "Мисс Мама Европы 2021", сообщается на Facebook-странице Woman Eastern Europe. В конкурсе принимали участие 14 красавиц из 11 стран.

Зоряна Богдан победила в двух номинациях на "Миссис Европы 2021" / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Что известно о Зоряне Богдан?

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Как сообщает "Львівський портал", по образованию Зоряна Богдан – финансист и работает в этой сфере почти 20 лет. У Зоряны четыре сына, она называет себя "безумной мамой со стажем".

В 38 лет в Зоряны появилась мечта- переплыть Босфор. Женщина нашла единомышленников и создала клуб "Мальвы", который за год вырос до пятнадцати участниц. Клуб – это совместные встречи, тренировки, нетворкинг, обучающие тренинги и просто дружеские советы.

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