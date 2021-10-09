Українська блогерша з величезними вилицями показала свого хлопця. Його зовнішність вражає (фото)

Українські блогери Анастасія Покрещук і Олексій Мироненко / Фото: instagram.com/_just__queen_

Українська блогерша Анастасія Покрищук показала свого хлопця. Дівчина опублікувала знімок у своєму Instagram-акаунті, де вона цілується з молодим чоловіком. Володарка найбільших скул в світі написала в пості:

Моє кохання.

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Коханим Анастасії виявився скандальний блогер Олексій Мироненко. Хлопець так само, як і його друга половинка, любить експерименти з пластичними операціями. На знімках помітно, що Олексій вже змінив форму губ, значно збільшивши їх. Раніше в своєму акаунті Мироненко розповідав, що він робив ліпосакцію сідниць в Стамбулі.

Олексій працює колористом. На його сторінку в Instagram підписано понад 52 тисячі людей. Хлопець активно веде соцмережі, де публікує результати своєї роботи, а також знімки і відео з Покрищук.

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У коментарях в пості Анастасії підписники бажали удачі парі, захоплювалися їх відносинами, а також критикували за зовнішній вигляд. Багато користувачів не вірять у відносини блогерів і дивуються, навіщо людям потрібні пластичні операції.

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Нагадаємо, Покрищук почала витрачати гроші на пластичні операції і змінювати зовнішність кілька років тому. Дівчина визнала в інтерв'ю, що раніше сильно переживала і комплексувала стосовно своєї зовнішності. Зміни допомогли блогерці відчувати себе впевненіше.

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