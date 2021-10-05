Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові

Актори в космосі

Звернення Брітні

Insta-розлучення

Наречена Мурата

Тунель Єлизавети II

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Саша Бо після збільшення грудей розплакалася: Це ніби не я і не моє тіло

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 16:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Instagram-блогерка Саша Бо (Пустовіт) змінила розмір грудей до третього. Вона зізналася, що зробити це раніше їй не давали, а хто – не говорить
Блогерка Саша Пустовіт розповіла, чому збільшила груди до третього розміру
Блогерка Саша Пустовіт розповіла, чому збільшила груди до третього розміру / Фото: instagram.com/sashaabo

Імпланти Саші поставив хірург Едгар Камінський. Хто із зірок вже звертався до нього, ми писали і показували тут.

Пустовіт опублікувала в Instagram пост, вперше розповівши фоловерам про те, чому зважилася на операцію і як її перенесла.

Реклама

Дівчина опублікувала кілька світлин, на яких похвалилася новими грудьми. Щоб подивитися всі знімки, свайпайте ліворуч:

Реклама

Так, за словами Саші, вона рік обмірковувала своє рішення. Їй не подобалося, як її груди виглядали після грудного вигодовування і що їх взагалі "як таких, не було".

Я цілий рік вагалась і переконувала себе в тому, що мені це не потрібно. Але робити фото в білизні зі сльозинкою під оком – така собі історія, – пише Саша Бо.

Сама операція і реабілітація пройшли легко. Повернувшись з лікарні блогерка вже знімала сторіс, та не поспішала всім розповідати про "обновку".

Реклама

Пустовіт зізнається, що не стрибала від щастя, побачивши нові груди. Спершу вона зовсім розплакалася:

Через три години я зняла бандаж, подивилася в дзеркало і розплакалася. Це ніби не я і тіло не моє.

Та зараз Саші дуже подобається результат і вона із задоволенням демонструє свій третій розмір в соцмережі й замовляє якомога більше красивої білизни.

В коментарях до посту підписники Саші Пустовіт написали їй багато компліментів, а хтось поцікавився, що заважало їй збільшити груди раніше. На це блогерка відповіла: "Не що, а хто. Зараз це не має значення".

Може це натяк на колишнього чоловіка Саші – Ігоря Пустовіта, який не з'явився на недавнє засідання суду?

Скріншот: instagram.com/sashaabo

Коротко про розлучення Саші Пустовіт

Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, зізнавшись, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.

Ігор Пустовіт дав у відповідь інтерв'ю, в якому поділився своєю версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення дружини і розповів, як вона ображала його.

Зараз у Ігоря нова дівчина, з якою він відпочиває в Греції. Саша поки не посвячує публіку в подробиці свого особистого життя.

Які операції роблять знаменитості і блогери, дивіться в сюжеті:

Ще новини про Пустовіт:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти