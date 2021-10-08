Близька подруга Лесі Никитюк вперше стала мамою (фото)

Лія Лі стала мамою і розсекретила ім'я дитини / Фото: instagram.com/liya_li__

Українська співачка Лія Лі, яка в червні повідомила про свою вагітність, з вечора 6 жовтня лягла в пологовий будинок, а вже на наступний день народила дівчинку.

Радісну звістку Лія розповіла на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася знімком з донькою і розсекретила ім'я малятка, підписавши: "Мія. 7.10.21".

Реклама

Реклама

Пологи проходили в одному з приватних пологових будинків столиці. Друзі та колеги з шоу-бізнесу активно вітають Лію і написали вже тисячі побажань для мами та дитини.

Реклама

Лія Лі пішла з токсичних стосунків. Вона розлучилася зі своїм нареченим, будучи вагітною і планує виховувати дитину самостійно.

Також під час вагітності Лія випустила кліп і трек "Незамінна" на підтримку всіх матерів одиначок з хештегом #незлаМати.

Лія Лі: що відомо про співачку?

Справжнє ім'я Лії – Лілія Коцяр, їй 30 років. Дівчина народилася в Хмельницькій області, в Новій Ушиці. Навчалася в Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра.

У серпні 2013 року стала учасницею дуету "Аферистки". Група записала два кліпи на пісні "Стасик" та "Інстаграм", активно брала участь в різних шоу-програмах, а також – в благодійних концертах.

Хто з зіркових батьків не боїться показувати обличчя новонароджених дітей:

Ще новини на тему: