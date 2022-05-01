Українська співачка замінила путіністку Нетребко у Метрополітен-опері: її зустрічали оваціями (відео)

Людмила Монастирська вийшла на сцену Метрополітен-опера замість Ганни Нетребко / Фото: The New York Times , instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Хоч Ганна Нетребко та намагається врятувати свої контракти у Європі і США, але поки що їй це не вдається. Вчора у нью-йоркському театрі "Метрополітен-опера" відіграли постановку "Турадонт", але без участі скандальної оперної співачки.

Замість путіністки тепер головну партію в опері Джакомо Пуччіні "Турандот" виконує українська співачка Людмила Монастирська. На уклін артистка вийшла, загорнувшись в український прапор. Глядачі зустрічали монастирські овації.

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Як розповіла Людмила Монастирська в інтерв'ю The New York Times , дзвінок генерального директора "Метрополітен-опери" Пітер Гелба застав її зненацька. Він одразу перейшов до справи і сказав, що зараз опера зіштовхнулася з труднощами, оскільки контракт із Анною Нетребко розірвано через її підтримку Путіна. Гелб запропонував Монастирській, яка відома своїм розкішним голосом, замінити Нетребко.

Спочатку співачка хотіла відмовитись. Як вона зізналася, у 2015 році, після виснажливого виступу в Національній опері України в Києві, артистка поклялася більше ніколи не виконувати заголовну партію "Турандот", змучену її високими вимогами.

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До того ж, Монастирська не хотіла б бути причетною до політики. Генеральний директор "Метрополітен-опера" заспокоїв українську співачку, зазначивши, що її поява на сцені допоможе привернути ще більше уваги до того, що відбувається в Україні.

Я була здивована, але відчувала, що мені важливо співати. Я хотіла допомогти чим могла. Проте я почувала себе ніяково. Я не люблю підписувати чужі контракти, – зізналася Людмила

Нагадаємо, раніше Ганна Нетребко, намагаючись урятувати свої контракти, розкритикувала російську владу, а потім почала виправдовуватися перед рашистами.