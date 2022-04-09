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Майстер перевзутися: Анна Нетребко виправдалася за критику рашистів після того, як втратила роботу

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 18:54
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Улюбленицю російського президента спочатку вигнали з нью-йоркської Metropolitan Opera, а потім із Новосибірського театру
Російська оперна співачка передумала відмовлятися від Росії
Російська оперна співачка передумала відмовлятися від Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома оперна співачка Анна Нетребко давно працює за кордоном. Але після того, як росія напала на Україну, артистка втратила роботу. Адже ніхто не хоче мати нічого спільного із вбивцями.

Спочатку Нетребко вигнали з Metropolitan Opera, а з часом, коли вона начебто засудила війну, яку розв'язала її країна, залишилася без місця в Новосибірському театрі опери та балету.

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Анна Нетребко змінила свою риторику після того, як залишилася без роботи
Анна Нетребко змінила свою риторику після того, як залишилася без роботи / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Нетребко публічно відхрестилася від путіна, її звинуватили у користі – нібито її риторика лише спосіб підлаштуватися під ситуацію та не залишитися без прибутку.

Тепер Анна вирішила прояснити деякі свої висловлювання – вона записала відео, в якому наголосила, що "не проти своєї Батьківщини" і що вона – "звичайна людина".

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Ні в чому ні перед ким виправдовуватися не збираюся, але пояснити дещо потрібно. Проти своєї Батьківщини я не йшла та не піду. І для цього не потрібно робити якісь голосні заяви, які зараз всі від нас вимагають. Ну і що, сказав ти це, що далі? Тебе зненавиділа одна половина людства, якщо не сказав – зненавиділа інша. Правильно треба жити таким людям як ми, простим людям, артистам, не політикам. І ми їм покажемо єдину правильну точку зору та позицію, яка має бути в такій ненормальній ситуації, – сказала Нетребко у відео, опублікованому в Instagram.

Анна Нетребко знову виправдалася за свої слова / Скріншот: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Очікуваний крок від росіянки, яка раніше підтримала терористів. У 2014 році вона передала мільйон рублів для театру в окупованому Донецьку, вручивши чек Олегу Царьову.

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Олег Царьов та Анна Нетребко / Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Раніше російський співак Лев Лещенко заявив, що не розуміє, чому до російських артистів застосовують санкції.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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