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"Скасована" Ганна Нетребко повертається на європейську сцену

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 23:06
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Схоже, російській оперній співачці все ж таки вдалося вимолити прощення у європейських лейблів. Анна Нетребко повідомила, що повертається на сцену
Анна Нетребко знову співатиме в Європі
Анна Нетребко знову співатиме в Європі / Фото: The New York Times

Анна Нетребко показала всім, як це вміти швидко перевзутися у повітрі. Після того, як оперна співачка втратила роботу і в США, і в Європі, і навіть у РФ, вона кілька разів встигла поміняти свою позицію щодо війни в Україні.

І хоча недавно Нетребко виправдалася за критику рашистів і заявила, що "проти батьківщини не йшла", у європейських театрах, схоже, вирішили вибачити виконавицю та повернути їй роботу.

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Ганна Нетребко зробила заяву два тижні тому з приводу війни та її стосунків із Путіним. Вона зайняла чітку позицію проти війни в Україні. Як наслідок, вона була оголошена спікером Думи "ворогом Батьківщини", а театр у Новосибірську заборонив її появу, – таку відповідь дали у прес-службі

Проте поява співачки поки що тимчасова, адже Нетребко замінить в опері Пуччіні італійку Марію Агресту. Як стало відомо, росіянка вийде на сцену оперного театру у Монте-Карло. Агентство Berin Iglesias Art повідомило, що на співачку чекає кілька концертів з 22 по 30 квітня.

Я дуже щаслива, що зненацька дебютую на сцені в Опері Монте-Карло. Цей виступ стане ще особливішим, ми вийдемо на сцену разом із моїм чоловіком, тенором Юсіфом Ейвазовим, у тому ж шедеврі Пуччіні, який ознаменував нашу першу зустріч у Римській опері у 2014 році, – пораділа своєму поверненню Нетребко.

Раніше російський співак Лев Лещенко заявив, що не розуміє, чому до російських артистів застосовують санкції.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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