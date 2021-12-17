Фільм про війну на Сході України покажуть на міжнародному фестивалі Берлінале 2022

Український фільм презентують на фестивалі Берлінале / Фото: пресслужба

На 72-му Берлінському кінофестивалі відбудеться європейська прем'єра фільму "Клондайк" про життя сім'ї на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Як повідомляють творці, драма Марини Ер Горбач відібрано до конкурсної секції "Панорама", яка фокусується саме на міжнародному кіно.

"Санденс" та Берлінале – велика нагода для України в історії трагедії MH17 привернути увагу міжнародного глядача до подій російсько-української війни, – каже продюсер фільму Мехмет Багадір Ер.

Світова прем'єра "Клондайка" відбудеться на міжнародному кінофестивалі "Санденс". Вперше в історії український фільм буде представлено на головному фестивалі незалежного кіно у США.

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Фільм розповідає про життя сім'ї під час воєнних дій / Фото: пресслужба

Сюжет "Клондайк"

Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Головні герої Ірка та Толік готуються вперше стати батьками, але війна несподівано вривається у їхнє життя. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють ворожі угруповання.

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Для мене ця картина – ракета проти страху воєнної агресії з боку Росії насамперед для самої себе. "Клондайк" з'явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги та подяки тим, хто відстоює Україну, – пояснює задум фільму режисерка Марина Ер Горбач.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") та Олег Щербина ("Черкаси").

В Україні прокат фільму "Клондайк" заплановано на 2022 рік.

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