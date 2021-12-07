Відео дня: вийшов фінальний трейлер Матриця: Воскресіння (відео)

За кілька тижнів до виходу фантастичного бойовика у кінотеатрах ми можемо переглянути фінальний трейлер четвертої "Матриці". Чекаєте на повернення Нео і Трініті?
Відео було опубліковано у YouTube-каналі Warner Bros., та в Мережі вже з'явився дубльований український ролик, з якого все стає зрозумілим.
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Головні ролі в "Матриці" виконали Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс. Також у фільмі знялися Ніл Патрік Гарріс, Яхья Абдул-Матін II, Джада Пінкетт Сміт, Деніел Бернхард та Ламбер Вільсон.
Режисерка "Матриці" – Лана Вачовскі, яка спільно із сестрою Лілі працювала над створенням перших трьох фільмів цієї франшизи. Перша картина вийшла на екрани у 1999 році.
Керрі-Енн Мосс була шокована пропозицією Вачовскі взяти участь у продовженні фільму майже через 20 років. Для Кіана Рівза це теж стало несподіванкою. Після багатьох років ніхто з них не міг припустити, що вони знову будуть зніматися разом.
В Україні прем'єра "Матриця: Воскресіння" відбудеться 22 грудня.
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