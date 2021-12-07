Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Відео дня: вийшов фінальний трейлер Матриця: Воскресіння (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 14:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дивіться український дубльований трейлер найочікуванішого фільму грудня. Прем'єра "Матриці" – 22 грудня
Вийшов фінальний трейлер "Матриця: Воскресіння"
Вийшов фінальний трейлер "Матриця: Воскресіння" / Фото: YouTube

За кілька тижнів до виходу фантастичного бойовика у кінотеатрах ми можемо переглянути фінальний трейлер четвертої "Матриці". Чекаєте на повернення Нео і Трініті?

Відео було опубліковано у YouTube-каналі Warner Bros., та в Мережі вже з'явився дубльований український ролик, з якого все стає зрозумілим.

Реклама

Головні ролі в "Матриці" виконали Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс. Також у фільмі знялися Ніл Патрік Гарріс, Яхья Абдул-Матін II, Джада Пінкетт Сміт, Деніел Бернхард та Ламбер Вільсон.

Кадр з фільму "Матриця: Воскресіння"
Кадр з фільму "Матриця: Воскресіння" / Фото: YouTube

Реклама

Режисерка "Матриці" – Лана Вачовскі, яка спільно із сестрою Лілі працювала над створенням перших трьох фільмів цієї франшизи. Перша картина вийшла на екрани у 1999 році.

Керрі-Енн Мосс була шокована пропозицією Вачовскі взяти участь у продовженні фільму майже через 20 років. Для Кіана Рівза це теж стало несподіванкою. Після багатьох років ніхто з них не міг припустити, що вони знову будуть зніматися разом.

В Україні прем'єра "Матриця: Воскресіння" відбудеться 22 грудня.

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти