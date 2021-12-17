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Бред Пітт повертається на великі екрани! Дивимося трейлер нового фільму із голлівудським актором

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 14:34
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Вперше за два роки на великі екрани виходить новий фільм із Бредом Піттом. Прем'єра призначена на 2022 рік
У Мережі з'явився трейлер нового фільму з Бредом Піттом
У Мережі з'явився трейлер нового фільму з Бредом Піттом / Фото: Скріншот з YouTube

Хоч голлівудський актор і продовжує з'ясовувати стосунки з Анджеліною Джолі , але й зйомки у кіно не забуває. У 2022 році Бреда Пітти можна буде у картині "Загублене місто" із Сандрою Буллок та Ченнінгом Татумом. Щоправда, актор зіграв лише епізодичну роль.

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Актор з'явився у фільмі з довгим світлим волоссям та військовим одягом кольору хакі. У кадрі Піта можна побачити, коли йому необхідно врятувати головну героїню.

Про що фільм

За сюжетом відома письменниця любовних романів вирушає в тур на підтримку своєї нової книги. І тут її викрадає ексцентричний мільйонер, який заявляє, що загублене місто зі скарбами з її історії насправді існує, і вона має допомогти його знайти.

Робота над картиною розпочалася у 2020 році, а Бред Пітт приєднався до знімальної групи у 2021 році.

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У фільмі знялися: Сандра Буллок, Ченнінг Татум, Деніел Редкліфф, Давайн Джой Рендольф.

Нагадаємо, востаннє на великих екранах Бред Пітт з'являвся у фільмі "До зірок" у 2019 році.

Раніше ми розповідали, як виглядають батьки Бреда Пітта

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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