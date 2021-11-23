Помер Аллін Власенко – диригент оркестру Національної опери України

Помер Аллін Власенко / Фото: Wikipedia

Народний артист України помер сьогодні , 23 листопада, віком 83 років. Про це повідомили. колеги диригент а на офіційній сторінці Національної опери України в Instagram.

Пішов у вічність один із найкращих диригентів сучасності – Аллін Григорович Власенко…Вічна пам'ять! – повідомили у Нацопері.

Аллін Григорович присвятив 60 років творчої діяльності . За весь час роботи він отримав багато нагород та звань. Диригентові були присвоєно звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР та Народного артиста України. Окрім роботи на сцені, Власенко також займався викладанням та був професором Національна музична академія України ім. Петра Чайковського.

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Фото – instagram.com/nationaloperaukraine

Аллін Власенко: коротка біографія

Аллін Григорович Власенко народився 1938 року у російському місті Челябінськ, у ній військового офіцера.

Вивчати музику майбутній артист почав в Харкові , куди перевели служити його батька. Там же Власенко закінчив консерваторію на оркестровому факультеті. Аллін Власенко став працювати диригентом у досить молодому віці. У 27 років він служив у головному симфонічному оркестрі країни.

Власенко вміло поєднував роботу театральним диригентом із втіленням симфонічних партій. Репертуар артиста сповнений музичних творів різного звучання.

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Послухати геніального українського диригента приходили слухачі з різних куточків світу. Аллін Григорович давав концерти в Англії, Японії, Швейцарії, Іспанії, Італії, Мексиці, Франції та багатьох інших країнах.

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