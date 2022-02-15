Помер Геннадій Митрофанов, актор та зірка фільму "Сволота"

Сьогодні з'явилася інформація про те, що пішов із життя Геннадій Митрофанов, відомий російський актор

Артиста не стало на 82-му році життя / Фото: скріншот

Як повідомляє Всеросійське суспільство глухих, помер Геннадій Митрофанов, відомий актор театру та кіно. Артиста не стало 14 лютого. Причиною смерті Митрофанова називають тяжку та тривалу хворобу. Йому був 81 рік.

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Коротко про життя Геннадія Митрофанова

Геннадій Митрофанов – радянський, російський актор кіно, театру та ТБ, заслужений артист РФ.

Майбутній артист народився у сім'ї військовослужбовця – командира корабля. У два роки Геннадій втратив слух – від застуди. У різний час він навчався в різних школах глухих в Україні: Херсон, Харків, Миколаїв, де також брав участь у самодіяльності. Після школи працював у Миколаєві в артілі з ремонту пишучих машинок, займався спортивною гімнастикою, входив до збірної України серед глухих.

Після закінчив Театральну студію при Всеросійському суспільстві глухих у Москві. Під час навчання він почав їздити з Театром міміки та жесту. Він успішно виступав і в жанрах клоунади та пантоміми.

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Ви могли бачити Геннадія Митрофанова у таких фільмах та серіалах: "Борис Годунов", "Людина-амфібія". Морський диявол", "Сволочі", "Ленінград. Листопад", "Анна Карамазофф", "Та, що біжить по хвилях", "І чорт з ними", "Людина К" та інших.

Найвідоміші ролі Геннадія Митрофанова у театрі – у спектаклях "Попелюшка", "Де Чарлі?" "Підвіски королеви", "Кар'єра Артуро Уї, якої могло не бути", "Ромео і Джульєтта", "Вишневий сад", "А у нас у дворі", "Сільська кадриль" та інших.

Геннадій Митрофанов помер через важку хворобу / Фото: открытые источники

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Нагадаємо, цього тижня також стало відомо про смерті режисера Айвана Райтмана.