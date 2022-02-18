Помер Борис Невзоров

Помер актор Борис Невзоров / Фото: Скріншот з YouTube

Пішов із життя радянський та російський актор театру та кіно Борис Невзоров. Йому було 72 роки. Про смерть артиста повідомили російські ЗМІ із посиланням на колег артиста з Малого театру.

Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією.

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Помер актор Борис Невзоров / Фото: teleprogramma.pro

Борис Невзоров: коротка біографія

Борис Невзоров народився у Краснодарському краї в сім'ї партійного працівника Георгія Йосиповича Невзорова. Дитинство та юність майбутній актор провів у Астрахані. У 1967-1968 роках був актором Астраханського ТЮГу.

У 1968 році Невзоров вступив до Вищого театрального училища імені М. С. Щепкіна, де провчився два курси. 1975 року закінчив Школу-студію МХАТ.

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З 1975 до 1982 року служив у труппі Московського Нового драматичного театру. З 1984 по 1986 роки – актор Театру імені Мосради, потім повернувся до Московського Нового Драматичного театру. З 1989 по 1991 роки працював на ЦКДЮФ імені Горького. З 1993 по 2005 роки – актор Московського драматичного театру імені К. С. Станіславського.

З 2005 року і до кінця життя – актор Малого театру. Викладав у ГІТІСі. Також знімався у кіно та серіалах, зокрема в таких проєктах, як "Дальнобійники", "Каменська", "Марш Турецького" та інші.

Особисте життя Бориса Невзорова

Борис був тричі одружений. Перший раз одружився у 19 років на кінокритику Марині, у цьому шлюбі народився син, якого назвали на честь батька Борисом.

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Після розлучення ексдружина Невзорова вийшла заміж вдруге і попросила актора не спілкуватися більше з сином. Пізніше вона одружилася вдруге і забрала сина до Англії.

Друга дружина артиста – акторка Анастасія Іванова. Їхній роман розпочався на знімальному майданчику фільму "Не можу сказати "прощавай". Через півтора роки у пари народилася дочка Поліна. Анастасія Іванова трагічно загинула 3 червня 1993 року.

Третя дружина актора — його інститутське кохання з Щепкинського училища Алла Панова. В юності їхні шляхи розійшлися, а через 23 роки вони зустрілися. Вони одружилися 1996 року, а розлучилися 2010-го.

В останні роки життя Борис Невзоров жив у незареєстрованому шлюбі з бухгалтеркою Оленою Хрипуновою, яка молодша за актора на 25 років. 8 грудня 2020 року у них народилася дочка Анастасія.

Нагадаємо, помер режисер фільму "Мисливці за привидами" Айван Райтман. Раніше стало відомо про смерть актриси Євгенії Брик. Російській артистці було 40 років.