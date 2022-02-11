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Померла акторка Євгенія Брик. Їй було 40 років

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 09:10
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Про смерть російської актриси Євгенії Брик повідомила журналістка Катерина Гордєєва у себе у Facebook
Євгенія Брик тяжко хворіла
Євгенія Брик тяжко хворіла / Фото: Instagram

Акторка померла 10 лютого. Як повідомила Катерина Гордєєва, Євгенія Брик серйозно хворіла, але не хотіла нікому розповідати про свої проблеми зі здоров'ям.

Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона вболіває. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці, – написала журналістка Facebook .

/ Фото: Facebook

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Євгенія Брик була одружена з російським режисером Валерієм Тодоровським. Пара виховувала дочку Зою. Дівчинці 12 років.

/ Фото: Instagram

За інформацією Telegram-каналу "НеМалахов" у акторки був рак.

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Євгенія Брик знімалася у картинах "Відлига", "Стиляги", "Географ глобус пропив", "Ялинки 1914", "Довгий шлях додому".

Раніше ми повідомляли, що помер режисер серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Віктор Бутурлін.

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Еліна Пелешенко
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