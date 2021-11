Помер один із засновників відомої реггі-групи UB40 Теренс Вілсон

Помер музикант Теренс Вілсон / Фото: Twitter

Теренс Вілсон, більш відомий як Астро, був перкусіоністом та вокалістом гурту UB40 з 1978 по 2013 рік. До речі, цього літа помер інший член-засновник колективу – Брайан Треверс. Йому було 62 роки.

Сьогодні ми почули сумну новину про те, що колишній учасник UB40 Теренс Вілсон, відоміший як Астро, помер після нетривалої хвороби. Наші щирі співчуття його родині, – йдеться у заяві групи у Twitter.

Що відомо про гурт UB40

Група UB40 була заснована 1979 року в Бірмінгемі. Її творцями, крім Астро, були Браян Треверс, Джиммі Браун, Ерм Фолконер та Алі Кемпбелл.

Колектив вважається одним із найпопулярніших у своєму жанрі. У 2006 році UB40 були номіновані на премію Греммі в категорії реггі.

UB40 – The Way You Do The Things You Do

