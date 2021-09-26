Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021

Смерть Івасюка

Нова пісня Лорак

Заручини Мурата

Фільм про Філіпа

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер Алан Ланкастер – один із засновників групи Status Quo

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 14:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Засновник відомої британської рок-групи помер у себе вдома. Довгий час Ланкастер страждав від розсіяного склерозу, хоча до останнього виходив на сцену
Алан Ланкастер помер у віці 72 років
Алан Ланкастер помер у віці 72 років / Фото: Getty Images

Бас-гітарист, учасник і один із засновників британської рок-групи Status Quo – Алан Ланкастер – пішов з життя у віці 72 років.

У Ланкастера був розсіяний склероз. Музикант помер в своєму будинку в Сіднеї, повідомляється на сайті групи.

Реклама

Про смерть Алана Ланкастера також написав його друг, журналіст Крейг Беннет у Facebook:

Я убитий горем, оголосивши про смерть Алана Ланкастера, британського короля музики, бога гітари і члена-засновника культової групи Status Quo.

Алан Ланкастер / Фото: Getty Images

Реклама

Status Quo – британська рок-група, яку в 1962 році заснували Алан Ланкастер і Френсіс Россі. Гурт грав у стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу.

З 2005 року понад 60 синглів колективу потрапляли в офіційний чарт, а 22 сингли входили в британську "десятку".

Алан Ланкастер (ліворуч) в складі Status Quo / Фото: Getty Images
Реклама

Найвідоміші композиції Status Quo – "In The Army Now", "Down, down", "Rockin' All Over the World". Мало хто знає, що пісня "In The Army Now" була написана братами Робом і Ферді Болландами, а Status Quo лише видали свою версію в 1986 році.

Status Quo – In The Army Now

Колектив продовжує виступати досі, хоча Алан Ланкастер покинув його в 1985 році. У 2013-2014 він взяв участь у великому турі оригінального складу Status Quo.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти