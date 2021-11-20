Помер знаменитий актор Валерій Гаркалін

Актор Валерій Гаркалін помер у ніч на 20 листопада. / Фото: kino-teatr.ru

Російський актор Валерій Гаркалін помер у віці 67 років. Напередодні стан артиста постійно погіршувався. На тлі коронавірусу у нього розвинувся пневматоракс, а потім внутрішні органи почали відмовляти один за одним.

Причина смерті Валерія Гаркаліна – поліорганна недостатність.

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Що сталося з Валерієм Гаркаліним

Ще на початку жовтня артист був госпіталізований до реанімації з коронавірусною інфекцією. Його одразу ввели в кому. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що у Гаркаліна покращення та його відключили від апаратів.

Проте за тиждень стан зірки різко погіршився. У нього майже повністю були вражені легені, актор перебував у медикаментозній комі та підключений до апарату ЕКМО.

Наразі невідомо, де і коли пройде церемонія прощання з Валерієм Гаркаліним. Але варто зазначити, що, ймовірно, провести в останній шлях знаменитого актора захочуть сотні шанувальників.

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Валерій Гаркалін: коротка біографія

Валерій Гаркалін народився 11 квітня 1954 року у Москві. Навчався у Музичному училищі Гнесиних. Відомий своїми комедійними ролями. Найбільшу популярність принесли ролі у фільмі "Ширлі-Мирлі" та "Конвалія срібляста". Він також знявся у серіалах "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатками" та багатьох інших кінострічках.

Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19 / Фото: Instagram

У березні 2014 року разом із низкою інших діячів науки та культури висловив свою незгоду з політикою російської влади щодо України та Криму.

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