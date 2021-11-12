Помер знаменитий письменник-сатирик Віктор Коклюшкін

Помер Віктор Коклюшкін / Фото: Facebook
У віці 75 років пішов із життя письменник-сатирик та естрадний драматург Віктор Коклюшкін. Про це повідомляє телеканал "Росія-24".
Причина смерті письменника поки що не уточнюється.
Віктор Коклюшкін: коротка біографія
Віктор Михайлович Коклюшкін народився 1945 року в Москві. Перш ніж стати знаменитим письменником-сатириком, він змінив чимало професій. Протягом кількох років він працював старшим інженером з охорони та реставрації пам'яток історії та культури.
Свою літературну діяльність Віктор Михайлович почав у 1969 році. Тоді він публікував свої гумористичні оповідання у "Клубі 12 стільців" "Літературної газети" та у багатьох інших газетах та журналах.
Він також став відомий завдяки своїм виступам на сцені з монологами. Оповідання його авторства колись виконували такі знамениті коміки, як Євген Петросян, Володимир Винокур, Єфім Шифрін, Клара Новікова, Олена Степаненко та інші.
Коклюшкін став автором великої кількості п'єс та програм. Брав участь у таких передачах, як "Аншлаг", "Сміхопанорама", "Криве дзеркало" та багато інших.
Був двічі одружений. У першому шлюбі народилася дочка Ельга, яка народила Віктору чотирьох онуків. У другому шлюбі народився син Ян.
До 2016 року Віктор був колумністом газети "Аргументи та факти".
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