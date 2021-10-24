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Помер режисер Особливостей національного полювання Олександр Рогожкін: Він був жахливо недооцінений

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 жовтня, 17:38
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24 жовтня в Санкт-Петербурзі помер російський режисер Олександр Рогожкін. Якими фільмами прославився відомий автор і реакція його оточення на те, що сталося
Режисер Олександр Рогожкін помер у віці 72 років
Режисер Олександр Рогожкін помер у віці 72 років / Фото: Facebook

Про смерть стало відомо з публікації на сайті кіностудії Ленфільм, на якій працював режисер.


На жаль, інформація достовірна. Ми всі сумуємо. З відходом Олександра Володимировича Рогожкіна російське кіно понесло важку втрату, – написав Ленфільм.

Де і коли можна провести режисера в останню путь, ще невідомо. Інформація про це буде розміщена пізніше на сайті кіностудії.

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Абсолютно дивовижний, геніальний, він був жахливо недооцінений (як, втім, не тільки він з ленфільмівських найкращих людей). Заслуги Рогожкіна перед рідним кінематографом величезні. Він був філософ, – написала в Facebook кінокритик і подруга покійного Ольга Шервуд.

Причину смерті Олександра Рогожкіна поки що не розкривають.

Що відомо про Олександра Рогожкіна

За життя режисер був відзначений званням народного артиста Росії. Також був лауреатом Держпремії, створив більш ніж півтора десятка кінофільмів. Найвідоміші: "Особливості національного полювання", "Особливості національної риболовлі", "Особливості національного полювання в зимовий період". Був також сценаристом "Особливостей національного політики". Керував процесом знімання популярних серіалів "Вулиця розбитих ліхтарів" і "Убивча сила". За свою кар'єру встиг попрацювати в різних жанрах. Крім комедії і детективів, знімав фантастику, соціальні драми і притчі.

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Марина Григоренко
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