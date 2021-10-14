Померла знаменита оперна співачка Бела Руденко

Померла Бела Руденко - знаменитій оперній співачці було 88 років / Фото: Скріншот з YouTube

Про смерть знаменитої співачки повідомив російський критик Андрій Плахов на своїй сторінці в Facebook.

На 89-му році життя померла видатна оперна співачка Бела Андріївна Руденко, – написав Плахов.

Він також додав відео одного з виступів Бели Руденко.

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Бела Руденко – біографія

Бела Руденко народилася в 1933 році в селищі Боково-Антрацит (Зараз – місто Антрацит) Луганської області Української РСР.

У 1955 році відбувся дебют Бели Руденко на сцені Одеського театру опери і балету. З 1956 року вона була солісткою Київського театру опери і балету ім. Т. Шевченка.

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До 1988 року вона також була солісткою оперної трупи Державного академічного Великого театру в Москві. Руденко співала в таких операх, як "Севільський цирульник", "Руслан і Людмила", "Травіата", "Іван Сусанін", "Царська наречена", "Іоланта" і інших.

Крім СРСР, виступала в багатьох країнах світу – у Франції, Італії, Великій Британії, Швеції, Канаді, Японії, США.

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Бела Руденко завершила свою сольну кар'єру в 1992 році. Після цього вона очолила Фонд розвитку Великого театру, була художнім керівником оперної трупи Великого театру. До 2017 року викладала в Московській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського.

Двічі була одружена, в першому шлюбі народила дочку Катерина, у другому – син Теймур.

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