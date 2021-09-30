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Помер легендарний актор студії Disney

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 15:18
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Американському актору Томмі Кірку, якого вважають легендою Disney, було 80 років
Томмі Кірк помер в своєму будинку в Лас-Вегасі
Томмі Кірк помер в своєму будинку в Лас-Вегасі / Фото: Wikipedia

Артист помер 29 вересня в своєму будинку в Лас-Вегасі. Його тіло виявив сусід. Смерть настала з природних причин. Про це повідомляє TMZ.

Томмі Кірк зіграв головну роль в картині Disney "Старий брехун" 1957 року випуску.

Wikipedia
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Він знявся ще в декількох фільмів Disney, однак в 1964 році його звільнив сам засновник студії Уолт Дісней. Подейкують, що його звільнили через нетрадиційну орієнтацію


Коли мені було 17-18 років, я нарешті зізнався собі, що я не змінюся. Я не знав, які будуть у цього наслідки, але я відчував, що моя кар'єра в Disney закінчена, може бути, і вся акторська кар'єра, – говорив він.

Незважаючи на затяжний конфлікт із студією в 2016 році він отримав звання "Легенда Disney". Воно присуджується щорічно людям, які зробили істотний внесок в історію The Walt Disney Company.

Нагадаємо, нещодавно помер зірка серіалу "Секс у великому місті" Віллі Гарсон . Близькі актора повідомили, що він помер через рак підшлункової залози.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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