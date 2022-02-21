Це буде епічно: Віра Брежнєва та MONATIK перевірять інтуїцію у шоу "Ігри талантів"

Нове масштабне шоу "Ігри талантів" стартує в ефірі каналу "Україна" вже цієї суботи, 26 лютого, о 21:00. І у нас є порція оновлень на тему

Артисти зійдуться в поединку / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Разом з гравцями, які поборються за грошовий приз у розмірі 150 тисяч гривень Іграх талантів ", перевіряти своє "шосте чуття" будуть і знаменитості. Так, в одному з випусків проекту зійдуться співачка Віра Брежнєва та мультиартист MONATIK, які зроблять все для того, щоб допомогти здобути перемогу своїм партнерам з гри.

Вгадати приховані таланти 11 незнайомців – саме таке завдання стоїть перед двома командами гравців, кожна з яких складається з простого українця, який прийшов на шоу заради здійснення своєї мрії, та його зіркового напарника, який допомагатиме розгадувати дивовижні здібності учасників. Популярна співачка Віра Брежнєва відверто зізнається: робити це непросто, адже гравців всіляко заплутують.

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Віра Брежнєва / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Я допитлива. Мені цікаво все – що, як, навіщо. Спочатку в тебе начебто вмикається логіка, потім інтуїція, а потім знову логіка. Навіть самі декорації створюють дуже загадкову атмосферу – я просто стою і милуюсь, як у студії красиво. Мій партнер з гри – дуже активна людина, вона має свою думку. Я можу сказати, як я вважаю і відчуваю, а рішення вже ухвалює він. Сподіваюся, ми з ним, довірившись своїй інтуїції та логіці, зможемо досягти результату,

- коментує Віра Брежнєва за лаштунками шоу " Ігри талантів ".

Протистояти Вірі у шоу буде мультиартист MONATIK. Він також не став стримувати емоцій від того, наскільки загадковим є новий проект каналу "Україна", а мрія партнерки з гри відгукнулася у нього в душі.

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MONATIK / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дуже цікаво та інтригуюче, ким виявляться учасники. Стільки талантів нам доведеться розгадати і побачити – я в передчутті! У моєї партнерки дуже класна мрія – відкрити музей терезів. Я раніше про це не чув. Упевнений, що він стане визначною пам'яткою, куди з'їжджатимуться туристи. Тим більше, у мене вдома ваги немає – думаю, на мене видно, – сміється на знімальному майданчику каналу "Україна" MONATIK. – Тому я із задоволенням ходитиму до неї в музей!

А хто ще з українських знаменитостей візьме участь у грандіозному проекті "Ігри талантів" – стане відомо скоро!

Коротко про шоу "Ігри талантів"

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO , а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проекту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Розважальний проект з формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

MONATIK i DZIDZIO / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на каналі "Україна"!

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