Унікальний патологоанатом – знахідка для слідства

Кадр з серіалу "Вульф" / Фото: Скріншот з YouTube

"Вульф" – це шестисерійний проєкт Sky, що розповідає про роботу одного з найкращих англійських експертів-криміналістів, який використовує свою унікальну систему для роботи на місці злочину. Він часто порушує правила, але завжди діє на благо розслідування. У кожному епізоді він зі своєю командою вирушає в нове цікаве місце до нової справи, щоб зробити все можливе і неможливе заради визначення істини, застосовуючи свій нестандартний підхід.

Крім Бабу Сізея в серіалі можна побачити Аманду Аббінгтон ("Шерлок") і Наталю Тену ("Гра престолів").

Я не можу дочекатися зустрічі глядачів з Вульфом. Пол Ебботт вклав свій унікальний погляд на людство в цей складний і захоплюючий персонаж. Мені подобалася кожна хвилина його втілення і робота з неймовірним акторським складом і командою. Це був надзвичайний досвід, – каже Бабу Сізей.

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