У найбільшого фінансиста Америки знову зіпсувалися стосунки з федеральним прокурором

Довгоочікувана друга частина п'ятого сезону серіалу "Мільярди", яку творці серіалу поставили на паузу через пандемію коронавірусу, вийшла сьогодні на OLL.TV

Герої серіалу "Мільярди" / Фото: themoviedb.org

Відомо, що Showtime зайнятий виробництвом шостого сезону. До своїх ролей повернуться Деміен Льюїс і Пол Джаматті, а запрошена зірка "Двійки" та "Карткового будинку" Корі Столл тепер займе постійне місце в проєкті. У п'ятому сезоні серіалу також з'явилася суперзірка сучасного телебачення Джуліанна Маргуліс ("Хороша дружина", "Швидка допомога") – вона зіграла Кетрін Брент, професора соціології з університету Ліги плюща.

Сюжет

Кадр з серіалу "Мільярди" / Фото: Imdb.com

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"Мільярди" розповідають про протистояння талановитого й амбітного короля хедж-фондів, мільярдера з Волл-стріт Боббі Аксельрода і принципового федерального прокурора Чака Родса, чия дружина працює у фінансиста психологом і штатним аналітиком з розвитку кадрового потенціалу. Ставки ростуть, і всі герої змушені або приймати нові, ще більш небезпечні правила гри, або вийти з неї.

Дивіться продовження 5-го сезону серіалу "Мільярди" на OLL.TV.

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