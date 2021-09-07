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У найбільшого фінансиста Америки знову зіпсувалися стосунки з федеральним прокурором

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 16:21
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Довгоочікувана друга частина п'ятого сезону серіалу "Мільярди", яку творці серіалу поставили на паузу через пандемію коронавірусу, вийшла сьогодні на OLL.TV
Герої серіалу "Мільярди"
Герої серіалу "Мільярди" / Фото: themoviedb.org

Відомо, що Showtime зайнятий виробництвом шостого сезону. До своїх ролей повернуться Деміен Льюїс і Пол Джаматті, а запрошена зірка "Двійки" та "Карткового будинку" Корі Столл тепер займе постійне місце в проєкті. У п'ятому сезоні серіалу також з'явилася суперзірка сучасного телебачення Джуліанна Маргуліс ("Хороша дружина", "Швидка допомога") – вона зіграла Кетрін Брент, професора соціології з університету Ліги плюща.

Сюжет

Кадр з серіалу "Мільярди"
Кадр з серіалу "Мільярди" / Фото: Imdb.com

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"Мільярди" розповідають про протистояння талановитого й амбітного короля хедж-фондів, мільярдера з Волл-стріт Боббі Аксельрода і принципового федерального прокурора Чака Родса, чия дружина працює у фінансиста психологом і штатним аналітиком з розвитку кадрового потенціалу. Ставки ростуть, і всі герої змушені або приймати нові, ще більш небезпечні правила гри, або вийти з неї.

Дивіться продовження 5-го сезону серіалу "Мільярди" на OLL.TV.

"Мільярди"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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