У чому ж підступ? Путіністка Сніжана Єгорова несподівано "стала навколішки" перед українцями (голосування)

Сніжана Єгорова вибачається перед Україною за свою позицію. / Фото: Facebook

Напередодні вторгнення росії в Україну Сніжана Єгорова "всією душею" підтримувала путіна та називала його "героєм нашого часу". І хоч старша донька акторки відчувала біль та сором за мамині заяви, проте і це Єгорову не зупиняло.

І ось на 20-й день пекельної війни в Україні Сніжана Єгорова раптом усвідомила свої помилки. Як написала акторка у своєму Telegram-каналі, "до неї нарешті дійшло".

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Я всі роки велася на російську інформацію. Піддавалася дезі росіян і вважала, що вони адекватні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися, і для мене все очевидно. Але зараз бачу протилежне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло, – зізналась акторка.

Нині ж Єгорова розкаюється та вибачається перед українцями. Вона сподівається, що росія "скоро використає всі боєприпаси і тоді настане тиша".

Українці! Я сподіваюся, це скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко. Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою навколішки перед усім українським народом!, – кається Єгорова.

Але цікаво, чи щиро розкаюється акторка, чи таким чином вона просто намагається вирішити питання із продовженням посвідки на проживання в Туреччині? Нагадаємо, днями Єгоровій та її дітям у цьому питанні відмовило українське консульство.

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Чи варто прощати Сніжану Єгорову? Так, кожен може помилитись. Ні, за таке ніколи і нікого не пробачають.

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