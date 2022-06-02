На честь Платинового ювілею Букенгемський палац опублікував новий портрет королеви (фото)

Цього тижня все Сполучене королівство вітає Її Величність із Платиновим ювілеєм правління. До привітань приєднуватимуться всі члени королівської родини – навіть принц Гаррі та Меган Маркл, хоч і без особливих почестей, але прибули до Лондона.
На честь такої знаменної події Букенгемський палац поділився новим 96-річним портретом королеви Єлизавети. Знімок Її Величності опублікували на офіційній сторінці Instagram.
Королева також звернулася до своїх підданих та подякувала всім за привітання та підтримку під час свого перебування на престолі.
Я знаю, що ці святкові заходи створять багато щасливих спогадів. Мене продовжує надихати виявлена до мене доброзичливість, і я сподіваюся, що майбутні дні дадуть можливість поміркувати про все, що було досягнуто за останні сімдесят років, і ми з впевненістю та ентузіазмом подивимось у майбутнє, – сказала у своєму зверненні королева.
Фотографію Єлизавети II було зроблено за кілька тижнів до святкування, 25 травня. На знімку Її Величність виглядає усміхненою й у розквіті сил.
Однак, як повідомлялося раніше, є ймовірність, що королева Єлизавета пропустить частину урочистостей на честь 70-річчя свого правління через проблеми зі здоров'ям.