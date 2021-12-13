У будинок до судді Танців зі зірками вночі проникали жінки: Іноді було страшно

Макс Чмерковський розповів, чи пропонували йому гроші за інтим / Фото: instagram.com/maksimc

Танцюрист і хореограф Максим Чмерковський розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", як йому живеться у статусі красеня. Колись Макс став другим після Бекхема в рейтингу найсексуальніших селебрітіс.

Та він зовсім не надає значення таким титулам. А ось жінки часто балували Чмерковського своєю увагою.

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Іноді було прикольно, іноді страшно. Бо залазили у будинок серед ночі теж. – Розповів Максим і зазначив, що йому ніколи не пропонували гроші за інтим, – від мене не йде це, що можна мені запропонувати щось таке.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Макса Чмерковського у програмі "Зірковий шлях":

Втім, часто судді "Танців зі зірками" зустрічалися мами, котрі сватали йому своїх дочок.

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По-різному, різними мовами та в різних країнах. Дуже церемоніально, дуже класно, – розповів Чмерковський на телеканалі "Україна".

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Що відомо про Макса Чмерковського

Максим Чмерковський родом із Одеси. Танцювати він почав у дитинстві. В 1994 сім'я Чмерковських іммігрувала до США, де потім і почалася кар'єра Макса.

Зараз йому 41 рік, він чемпіон світу з латинських танців, хореограф. Максим брав участь в американському телевізійному шоу "Dancing With The Stars" та українському "Холостяку". Цього року Чмерковський був суддею нового сезону "Танців з зірками".

Макс Чмерковський одружений, у них із дружиною є син, якому у січні виповниться 5 років.

Раніше ми писали, що переможець "Танців з зірками" Макс Леонов рік зраджував кохану.