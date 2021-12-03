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Переможець Танців із зірками Макс Леонов зізнався, що рік зраджував коханій

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 14:21
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Український хореограф і танцюрист Максим Леонов відверто зізнався про зраду своїй коханій, що тривало не один рік. Як же ж пережила це його дівчина?
Учасник "Танців із зірками" Макс Леонов відверто розповів про зраду дівчині.
Учасник "Танців із зірками" Макс Леонов відверто розповів про зраду дівчині. / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Максим Леонов, який вже розповів з ким у нього були конфлікти на "Танцях з зірками", зустрічається з коханою Юлією дев'ять років. Однак за цей час у парочки також був свій переломний момент і все через танцюриста.

З майбутньою цивільною дружиною Леоново познайомився ще у 17 років у Запоріжжі. Тоді його запросили викладати танці для діток. Там тренерством займалася й старша на декілька років Юлія. Але закрутився у них роман аж після чотирьох років знайомства.

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Проте Макс вперше зізнався, що він рік зраджував дівчині з партнеркою з танцювальної студії, де він працював. Сталося це 4-5 років тому. В цей час він жив разом з Юлією, яка ні про що не здогадувалась.

Ледве не розійшлися через мене. Це було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. І так, це мій бік, причому серйозний, я це визнаю. Це десь близько року тривало. Було дуже складно, – пригадав Леонов в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Фото: скріншот YouTube

Хореограф і досі не може пояснити, чому він зраджував Юлі. За словами Макса, він залежав від коханки фінансово – брав у неї гроші, щоб та платила за уроки з викладачами і навіть просив просто на свої потреби.

Я намагався знайти пояснення. Можливо це через якийсь страх. Навіть на той момент, танцюючи з дівчинкою в парі, я був залежний від неї, бо я у цій студії працював. У нас була домовленість: вони наперед з мамою платять за мене за танцювальні збори, за уроки, змагання, поїздки, а я потім відпрацьовую з дітьми. І в міру того, як я відпрацьовую, звичайно, я просив гроші, щоб на пожити мені було, – розповів танцюрист.

Згодом Макс таки розлучився з коханкою. Але не тому, що усвідомив свій вчинок, а просто дівчина відправила його коханій спільні фото.

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Незважаючи на зраду бойфренда, Юля дала йому ще один шанс та пробачила.

І вона вирішила, що таки треба дати мені можливість роздуплитися і зрозуміти, що я є насправді, – каже Макс.

До речі, Леонов вже освідчився коханій і пара планує весілля. За словами танцюриста, він хоче, щоб це був красивий, класний день, який "залишиться у пам'яті". Хореограф зізнається, наразі найбільша його мрія – щаслива родина з Юлею.

Дивіться інтерв'ю Максима Леонова у програмі "Зірковий шлях":

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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