Як пройшов суперфінал Танців з зірками: усі виступи учасників у 13 ефірі (відео)

Тринадцятий вечір на паркеті був хвилюючим. У фінал пройшли три пари – Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.
Весь тиждень глядачі голосували за своїх фаворитів, а ми весь тиждень чекали на новий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Якщо ви з якоїсь причини пропустили шостий епізод шоу, дізнайтесь, які дві маски розсекретили минулої суботи.
Повернемося до танців. У номері-відкритті шоу з'явилися всі пари, які брали участь в цьому сезоні "Танців з зірками", четвертою суддею стала Леся Нікітюк, а ведучою на балконі – Катерина Осадча.
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Цього вечора пари танцювали по три танці: завдання від судді, вибір глядачів та фрістайл. Першими почали Артур Логай та Анна Кареліна. Віденський вальс приніс їм 40 балів.
Ользі Харлан та Дмитру Дікусару дісталося завдання від Макса Чмерковського – повторити танго. Олімпійська чемпіонка зізналася, що любить та ненавидить цей танець. Проте пара заробила свої перші 40 балів.
Влад Яма обрав для Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук вальс – це був перший танець пари цього сезону. Вдруге судді проєкту оцінили вальс у 40 балів.
Другий танець Артура Логая та Анни Кареліної – контемп під живе виконання бабусі та дідуся актора. Цей номер приніс 40 балів парі.
Улюблений танець глядачів у виконанні Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук – також контемп. І друга оцінка від зіркового журі для Кості та Роксоляни – 40 балів.
Для Ольги Харлан та Дмитра Дікусара глядачі обрали самбу, яку ми також бачили раніше у ефірі шоу. Чергова оцінка Олі та Діми – 40 балів. Отже, усі три пари показали однаковий результат.
Третій танець Артур Логай та Анна Кареліна виконали під пісню колишнього учасника шоу Діми Кадная. Не складно здогадатися, що третя оцінка пари – 40 балів.
Настала черга фрістайлу від Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук. Підтримати пару у фіналі вирішив MELOVIN, який виконав пісню, написану під час його участі у танцювальному шоу. Несподівано пара отримала не 40, а 38 балів.
З піснею для останнього танцю на проєкті Ользі Харлан та Дмитру Дікусару допомогли Саша Зарицька та гурт KAZKA. 37 балів – найнижча оцінка від суддів у 13-му ефірі.
Далі на проєкті розпочалося шоу результатів, за підсумками якого визначилися аутсайдери фіналу, пара, що посіла друге місце, а також переможці цього сезону.
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