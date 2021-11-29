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Як пройшов суперфінал Танців з зірками: усі виступи учасників у 13 ефірі (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 00:50
В закладинки
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Цієї неділі відбувся фінальний ефір танцювального шоу, за підсумками якого визначилася пара-переможець сезону
Як пройшов суперфінал "Танців з зірками-2021"
Як пройшов суперфінал "Танців з зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Тринадцятий вечір на паркеті був хвилюючим. У фінал пройшли три пари – Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

Весь тиждень глядачі голосували за своїх фаворитів, а ми весь тиждень чекали на новий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Якщо ви з якоїсь причини пропустили шостий епізод шоу, дізнайтесь, які дві маски розсекретили минулої суботи.

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Повернемося до танців. У номері-відкритті шоу з'явилися всі пари, які брали участь в цьому сезоні "Танців з зірками", четвертою суддею стала Леся Нікітюк, а ведучою на балконі – Катерина Осадча.

Цього вечора пари танцювали по три танці: завдання від судді, вибір глядачів та фрістайл. Першими почали Артур Логай та Анна Кареліна. Віденський вальс приніс їм 40 балів.

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Ользі Харлан та Дмитру Дікусару дісталося завдання від Макса Чмерковського – повторити танго. Олімпійська чемпіонка зізналася, що любить та ненавидить цей танець. Проте пара заробила свої перші 40 балів.

Влад Яма обрав для Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук вальс – це був перший танець пари цього сезону. Вдруге судді проєкту оцінили вальс у 40 балів.

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Другий танець Артура Логая та Анни Кареліної – контемп під живе виконання бабусі та дідуся актора. Цей номер приніс 40 балів парі.

Улюблений танець глядачів у виконанні Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук – також контемп. І друга оцінка від зіркового журі для Кості та Роксоляни – 40 балів.

Для Ольги Харлан та Дмитра Дікусара глядачі обрали самбу, яку ми також бачили раніше у ефірі шоу. Чергова оцінка Олі та Діми – 40 балів. Отже, усі три пари показали однаковий результат.

Третій танець Артур Логай та Анна Кареліна виконали під пісню колишнього учасника шоу Діми Кадная. Не складно здогадатися, що третя оцінка пари – 40 балів.

Настала черга фрістайлу від Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук. Підтримати пару у фіналі вирішив MELOVIN, який виконав пісню, написану під час його участі у танцювальному шоу. Несподівано пара отримала не 40, а 38 балів.

З піснею для останнього танцю на проєкті Ользі Харлан та Дмитру Дікусару допомогли Саша Зарицька та гурт KAZKA. 37 балів – найнижча оцінка від суддів у 13-му ефірі.

Далі на проєкті розпочалося шоу результатів, за підсумками якого визначилися аутсайдери фіналу, пара, що посіла друге місце, а також переможці цього сезону.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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