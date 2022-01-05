У будинок Злати Огнєвіч залетіла петарда: Пробила вікна та вибухнула в кімнаті

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч, яка зустріла Новий рік у компанії Максима Тарапати, поділилася небезпечною нагодою, що трапилася в її дитинстві.

Співачка розповіла, що одного разу на новорічні свята та квартиру з вулиці влетіла величезна петарда. Вона не тільки розбила подвійні металопластикові вікна, а ще й вибухнула прямо в кімнаті.

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Спочатку сім'я Злати не звернула увагу на шум, але запах гару змусив вчасно виявити петарду.

Тато нічого не зрозумів, бо в цей момент дивився черговий фільм про війну, він любить таке, і подумав, що це просто розірвався снаряд у телевізорі. Коли пішов дим, і стало смердіти на всю квартиру, ми запідозрили недобре, – згадує Злата Огнєвіч.

Більше подібних інцидентів у житті виконавиці не траплялося, тим паче найчастіше новорічні свята вона намагається зустрічати на роботі.

Майже кожного року я зустрічаю Новий рік на сцені. Для мене це справді важливо. Вірю у фразу: "Де Новий рік зустрінеш, там його і проведеш", – розповіла Злата Огнєвіч під час зйомок Improv Live Show. Новий канал .

Злата Огнєвіч зустріла Новий рік на роботі / Фото: прес-служба

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Раніше Злата Огнєвіч розповіла, чи залишилися в неї почуття до переможця проекту "Холостячка-2" Андрія Задворного , З яким вони розлучилися через півтора місяці відносин.