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Злата Огнєвіч зустріла новий рік у компанії учасника Холостячки-2

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 січня, 18:29
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Співачка та головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка" запалювала на вечірці разом із Максимою Тарапатою та друзями
Злата Огнєвіч/Максим Тарапата
Злата Огнєвіч/Максим Тарапата / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Злата Огнєвіч зустріла 2022-й у Жовтневому палаці в Києві. Разом із нею були фаворит "Холостячки" Максим Тарапата, сестра Злати – Юлія та сестра Максима – Олександра.

Знімками Огнєвіч і Тарапата поділилися в Instastories.

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Злата Огнєвіч зустріла новий рік із Максимом Тарапатою
Злата Огнєвіч зустріла новий рік із Максимом Тарапатою / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Після фіналу "Холостячки" Злата Огнєвіч та Максим Тарапата зблизилися. А коли стало відомо, що співачка розлучилася з переможцем шоу – Андрієм Задворним, у Мережі заговорили про можливий роман Злати і Максима.

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Злата Огнєвіч і Максим Тарапата / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для вечора Огнєвіч обрала розкішну чорну сукню з пишною спідницею і корсетом.

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Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата та Макс справді дуже близькі. Тарапата підтримав виконавицю після болючого розриву з Андрієм Задворним. Вони разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як розповіла сама Злата.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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