У Києві зняли короткометражку "Останній лицар": про підкаблучника, що повірив у себе

У Києві зняли короткометражний фільм "Останній лицар" / Фото: пресслужба

Короткометражний фільм "Останній лицар" знятий продакшном "Куниця" за сценарієм Євгена Чвірова. Режисер – Олександр Онуфрієв, продюсер – Серж Куніцин.

Про що фільм

За сюжетом, Василь – класичний підкаблучник. Його владна, вічно всім незадоволена дружина Люба постійно "пиляє" його. Єдина віддушина Василя – його хобі: чоловік колекціонує фігурки лицарів. Саме з ними він забуває про все і може, нарешті, відчути себе справжнім чоловіком. Утім у реальному житті Вася постійно стримується і слухається дружину. Аж раптом одного дня головний герой бачить, як на беззахисну дівчину нападають поганці. Це – його шанс проявити себе і круто змінити власне життя. Але чи стане Василю духу піти проти волі дружини і зробити вчинок, гідний звання лицаря?

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У Києві зняли фільм "Останній лицар" / Фото: пресслужба

Як проходили зйомки

Виявилося що сценарій до фільму Євген Чвіров написав ще в 2013 році - понад сім років сценарій чекав на екранізацію.

Наша історія іронічна, ексцентрична та легка. "Останній лицар" – це жарт, але в кожному жарті, як відомо, є значна частка правди! – каже режисер фільму Олександр Онуфрієв.

Продюсер фільму "Останній лицар" Серж Куніцин та Олександр Онуфрієв / Фото: пресслужба

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За словами Олександра, за минулі з моменту написання довгі роки, історія не лише не втратила актуальності, а навпаки, стала ще життєвішою. Онуфрієв зізнається, що подавав проєкт на отримання держфінансування, звертався з ним у різні продакшни, намагався втілити в життя самотужки, але все було марно!

Поки продюсер продакшну "Куниці" Серж Куніцин не повірив у нас. І картинка ожила! Таких персонажів, як "Вася", стає з кожним днем все більше, кількість умовних "Люсь" так само неухильно зростає. Мені як режисерові, людині та чоловікові хотілося б, щоб баланс зберігався, щоб відмінності між статями не стиралися і тим більше чоловіки і жінки не мінялися місцями. Сподіваємося, глядачі, критики та кінофестивалі гідно оцінять нашу роботу! – розповідає Онуфрієв.

Проект підготували за кілька тижнів, а зняли взагалі за один день. У головних ролях знялися зірки українських серіалів В'ячеслав Ветковський (Василь) та Олена Рєпіна (Люба). А в епізодах глядачі побачать популярних акторів Георгія Поволоцького, Василя Звєрєва, Вікторію Бондар, Анастасію Дем'яненко та інших. За технічну частину відповідали оператор Дмитро Черевань, художник-постановник Петро Золотоверхий, стиліст Світлана Власюк, звукорежисер Юрій Миць.

Кадр з фільму "Останній лицар" / Фото: пресслужба

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За словами Сегея Куніцина, він давно хотів здобути досвід продюсування фестивального фільму.

Я давно хотів продюсувати фестивальні фільми – мені цікава магія виробництва, взаємини акторів, атмосфера на знімальному майданчику, інтрига, яким же вийде фільм в цілому... Режисер Саша Онуфрієв, з яким ми багато працювали над ситкомами "Громада" (НЛО TV) і "Паніка Вова", давно розповідав, що має класний сценарій. Певно, його час настав!

Знімальна команда фільму "Останній лицар" / Фото: пресслужба

За словами Сергія, Олександру вдалося його зацікавити – простотою та одночасно глибиною сюжету, його життєвістю.

Ми стали до роботи і маємо на "Останнього лицаря" великі плани! Часто короткий метр потрапляє у відкритий доступ і на цьому його життя закінчується. Але ми хочемо подарувати стрічці не лише всеукраїнський кінопрокат, а й фестивальне життя, зробити його однією з новел в комедійному кіноальманасі. Першу історію якого – "Магазинчик" – наш режисер зняв близько року тому. Сподіваємось на успіх, визнання і можливо Гран-прі… А чому ні? – ділиться планами продюсер Серж Куніцин.

Прем’єра фільму і прокат заплановані на весну 2022 року. А далі перед творцями стоїть непросте завдання – українські та міжнародні фестивалі. Зокрема, ОМКФ, ZIFF, "Бруківка", Київський міжнародний кінофестиваль, Berlinale, Festival de Cannes, Venice Film Festival та багато інших.

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