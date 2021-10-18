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Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 17:40
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Українську документальну картину відзначили спецнагородою у рамках BFI London Film Festival, що проходив у Великій Британії з 6 по 17 жовтня
Фільм Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю
Фільм Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю / Фото: Getty Images

"Бабин Яр. Контекст" заснований на архівних матеріалах 1941-1966 років. Фільм Сергія Лозниці розповідає про події, які привели до масового вбивства євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року.

Детальніше читайте в цьому матеріалі.

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Кадр з фільму "Бабин Яр. Контекст"
Кадр з фільму "Бабин Яр. Контекст" / Фото: Скріншот з YouTube

"Бабин Яр. Контекст" відзначили спеціальною нагородою лондонського кінофестивалю – "Особлива подяка".

Режисер Сергій Лозниця позує під час портретної фотосесії в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю BFI
Режисер Сергій Лозниця позує під час портретної фотосесії в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю BFI / Фото: Getty Images

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Раніше фільм отримав нагороду "Золоте око" на Каннському кінофестивалі і премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.

Лауреати Лондонського кінофестивалю

  • Кращий фільм – "В дорогу" (Іран);
  • Кінорежисерський стипендія – "Справжні речі";
  • Краща характерна риса – "Дитячий майданчик";
  • Особлива подяка в номінації "Краща характерна риса" – "Маленьке тіло";
  • Кращий документальний фільм – "Ставши Кусто" (США);
  • Особлива подяка за документалку – "Бабин Яр. Контекст";
  • Імерсивні мистецтво – "Тільки зростання"(Велика Британія);
  • Особлива подяка за імерсивні мистецтво – "Практично там"(Велика Британія);
  • Приз глядацьких симпатій – "Коста-Брава" (Ліван);
  • Кращий короткометражний фільм – "З любов'ю, тато";
  • Особлива подяка за короткометражку – The Bang Straws (Велика Британія).

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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