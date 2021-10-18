Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю

Українську документальну картину відзначили спецнагородою у рамках BFI London Film Festival, що проходив у Великій Британії з 6 по 17 жовтня

Фільм Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю / Фото: Getty Images

"Бабин Яр. Контекст" заснований на архівних матеріалах 1941-1966 років. Фільм Сергія Лозниці розповідає про події, які привели до масового вбивства євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року.

Детальніше читайте в цьому матеріалі.

Реклама

Кадр з фільму "Бабин Яр. Контекст" / Фото: Скріншот з YouTube

"Бабин Яр. Контекст" відзначили спеціальною нагородою лондонського кінофестивалю – "Особлива подяка".

Режисер Сергій Лозниця позує під час портретної фотосесії в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю BFI / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше фільм отримав нагороду "Золоте око" на Каннському кінофестивалі і премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.

Лауреати Лондонського кінофестивалю

Кращий фільм – "В дорогу" (Іран);

Кінорежисерський стипендія – "Справжні речі";

Краща характерна риса – "Дитячий майданчик";

Особлива подяка в номінації "Краща характерна риса" – "Маленьке тіло";

Кращий документальний фільм – "Ставши Кусто" (США);

Особлива подяка за документалку – "Бабин Яр. Контекст";

Імерсивні мистецтво – "Тільки зростання"(Велика Британія);

Особлива подяка за імерсивні мистецтво – "Практично там"(Велика Британія);

Приз глядацьких симпатій – "Коста-Брава" (Ліван);

Кращий короткометражний фільм – "З любов'ю, тато";

Особлива подяка за короткометражку – The Bang Straws (Велика Британія).

Ще новини на тему: