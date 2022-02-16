В оточенні Джей Ло і Бен Аффлек заговорили про заручини пари

Інсайдер поділився новими подробицями про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Фото: Getty Images

У своїх інтерв'ю Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зізнаються, зараз вони дуже щасливі, але ділитися подробицями свого особистого життя не збираються. В оточенні пари не виключають, що незабаром можуть відбутися заручини Аффлека та Лопес.

Бен і Джен так закохані. Їхні близькі не здивуються, якщо Бен зробить пропозицію, – цитує інсайдера Entertainment Tonight

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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До речі, днями Джей Ло в ефірі на радіо Heart FM розповіла, що хотіла б пропозицію руки та серця у приватній обстановці.

Я дійсно вважаю, що пропозиція — це своєрідна священна інтимна річ, яка має бути лише між двома людьми. Якщо ви маєте намір присвятити своє життя одне одному, це велика справа, – поділилася артистка.

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Тоді говорили, що надмірна увага журналістів та папараці до пари дуже не подобалася Бену. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен та Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Раніше Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих.