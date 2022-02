Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих (відео)

Цього року Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відзначають перший День святого Валентина після возз'єднання

Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Хоч Дженніфер Лопес і зізнавалася, що не хоче говорити про особисте життя та своєму романі з Беном Аффлеком, але подарунком напередодні Дня святого Валентина не могла не поділитися. Аффлек під пісню Дженніфер On my way із саундтреку до фільму "Перший зустрічний" змонтував зворушливе відео із спільних знімків.

Роликом Лопес поділилася з шанувальниками, але не в соцмережах, а у спеціальному розсиланні JLo

Я збираюся поділитися з вами чимось дуже особливим і особистим, ніж я почала б ділитися тільки зі своїм близьким колом. Це ранній подарунок на День святого Валентина від Бена. Спостереження за цим змусило мене задуматися про подорож істинного кохання, про її несподівані повороти і повороти, і про те, що коли це реально, це насправді може тривати вічно, – цитує лист голлівудської зірки. Page Six.

У ролику можна побачити й неопубліковані ранні фото.

Джей Ло показала архівні фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Джей Ло показала фото з Беном Аффлеком / Фото: скріншот

Джей Ло показала раніше неопубліковані фото з Беном Аффлеком / Фото: скріншот

Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: скріншот

Джей Ло показала рідкісне фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

До слова, напередодні Дня святого Валентина пара з'явилася разом на фіналі Супербоула.

I think JLo enjoyed the #SuperBowl halftime show a little more than Ben. pic.twitter.com/TWjXIUrJ1b - Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 14, 2022

Ben Affleck and Jennifer Lopez vibing together on #SuperBowl is literally everything! pic.twitter.com/g0vjvfcGXx - a (@jennyxblock) February 14, 2022

Раніше Джей Ло зізналася, що у них з Беном Аффлеком особливі плани на 14 лютого, але подробиці не почала вдаватися.

Думаю, ми обов'язково чимось здивуємо одне одного, – сказала артистка.

Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес із колишньою дружиною Бена Аффлека насправді.