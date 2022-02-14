Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

У Сєрова дитина

Зірка Євробачення

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 08:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього року Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відзначають перший День святого Валентина після возз'єднання
Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Хоч Дженніфер Лопес і зізнавалася, що не хоче говорити про особисте життя та своєму романі з Беном Аффлеком, але подарунком напередодні Дня святого Валентина не могла не поділитися. Аффлек під пісню Дженніфер On my way із саундтреку до фільму "Перший зустрічний" змонтував зворушливе відео із спільних знімків.

Роликом Лопес поділилася з шанувальниками, але не в соцмережах, а у спеціальному розсиланні JLo

Реклама

Я збираюся поділитися з вами чимось дуже особливим і особистим, ніж я почала б ділитися тільки зі своїм близьким колом. Це ранній подарунок на День святого Валентина від Бена. Спостереження за цим змусило мене задуматися про подорож істинного кохання, про її несподівані повороти і повороти, і про те, що коли це реально, це насправді може тривати вічно, – цитує лист голлівудської зірки. Page Six.

У ролику можна побачити й неопубліковані ранні фото.

Джей Ло показала архівні фото з Беном Аффлеком
Джей Ло показала архівні фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Реклама

Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Джей Ло показала фото з Беном Аффлеком
Джей Ло показала фото з Беном Аффлеком / Фото: скріншот

Джей Ло показала раніше неопубліковані фото з Беном Аффлеком
Джей Ло показала раніше неопубліковані фото з Беном Аффлеком / Фото: скріншот

Реклама

Джей Ло та Бен Аффлек
Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: скріншот

Джей Ло показала рідкісне фото з Беном Аффлеком
Джей Ло показала рідкісне фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

До слова, напередодні Дня святого Валентина пара з'явилася разом на фіналі Супербоула.

Раніше Джей Ло зізналася, що у них з Беном Аффлеком особливі плани на 14 лютого, але подробиці не почала вдаватися.

Думаю, ми обов'язково чимось здивуємо одне одного, – сказала артистка.

Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес із колишньою дружиною Бена Аффлека насправді.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти