У Польщі помер 34-річний український танцюрист, який брав участь у "Танцях з зірками"

Чоловік народився в Одесі, однак у 2004 році переїхав у Польщу/Фото: Instagram/zorakorolyov, колаж: "Сьогодні"

У Польщі у віці 34 років помер танцюрист з України Жора Корольов. Він став популярний в сусідній країні, оскільки брав участь у проєкті "Танці з зірками" та знімався в серіалах.

Про це повідомляє видання Super Express.

Реклама

Причина смерті?

Нині офіційної інформації, чому помер чоловік, немає. Однак польське видання повідомляє, що 34-річний українець помер через міокардит. Він збирався на тренування і впав посеред кімнати. Там танцюриста знайшла його дівчина та викликала медиків. Попри реанімаційні заходи, чоловіка не вдалось врятувати.

Що відомо про Жору Корольова?

За інформацією видання yavp.pl, чоловік народився в Одесі у 1987 році. Займатися танцями почав у 8 років. У 15 років виїхав до Німеччини, звідки у 2003 році переїхав до Польщі. Корольов представляв вищий міжнародний "S" клас з латиноамериканських та стандартних танців. Крім того, він знімався в польських серіалах, а також одного разу спробував себе у ролі співака на одному із польських талант-шоу.

Читайте також