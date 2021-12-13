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Помер режисер "Асси" Сергій Соловйов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
13 грудня, 17:59
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У Москві помер знаменитий радянський та російський кінорежисер, сценарист та продюсер Сергій Соловйов
Помер Сергій Соловйов
Помер Сергій Соловйов / Фото: moskvichmag.ru

Сергій Соловйов помер у Москві, повідомляє Telegram-канал. Mash. Режисерові було 77 років. Причина смерті не уточнюється.

Фільмографія Сергія Соловйова налічує десятки картин, серед яких "Асса", "Сто днів після дитинства", "Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема кохання" та інші культові роботи.

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Пішов із життя Сергій Соловйов
Пішов із життя Сергій Соловйов / Фото: uznayvse

Сергій Соловйов: коротка біографія

Сергій Соловйов народився 1944 року в місті Кемь Карело-Фінської РСР (нині – Карельська Республіка). Закінчив режисерський факультет ВДІКу (майстерня М. Ромма та А. Столпера). В 1969 почав працювати на "Мосфільмі", дебютувавши як режисер того ж року двома новелами з розповідей Чехова в кіноальманаху "Сімейне щастя".

У 1981 та 1987 роках Сергій Соловйов був членом журі Венеціанського кінофестивалю. 1996 року був режисером туру передвиборчої кампанії Бориса Єльцина під назвою "Голосуй, чи програєш".

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До останніх днів життя Сергій Олександрович викладав у ВДІКу на режисерському факультеті, керував режисерською та акторською майстернями, був професором.

Був тричі одружений. Третя дружина – актриса Тетяна Друбич, яка народила режисерові доньку Анну у 1984 році. Зараз Анна проживає у Лос-Анджелесі, США.

Раніше ми повідомляли, що помер продюсер та засновник "Кінотавра" Марк Рудінштейн. Нещодавно пішов і життя відомий співак, поет та композитор Олександр Градський.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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