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Помер продюсер та засновник "Кінотавра" Марк Рудінштейн

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
5 грудня, 21:11
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Пішов із життя знаменитий радянський та російський продюсер, актор та кінокритик, а також засновник кінофестивалю "Кінотавр" Марк Рудінштейн
Помер Марк Рудінштейн
Помер Марк Рудінштейн / Фото: скриншот

Марку Рудінштейну було 75 років. Останні дні він провів у московській клініці, повідомляє "СтарХіт".

У середині листопада цього року в Марка Рудінштейна стався серцевий напад, після чого він потрапив у реанімацію. За кілька місяців до цього йому зробили операцію зі стентування коронарних артерій, після чого кінопродюсер почувався краще.

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16 листопада стан Рудінштейна погіршився. Після термінової госпіталізації у продюсера діагностували інсульт. З 25 листопада Марк Рудінштейн перебував у штучній комі та на апараті ШВЛ. Його стан оцінювався як украй тяжкий.

Багато років відомий кінопродюсер хворів на рак. Про це він відкрито раніше розповідав у студії російських ток-шоу.

Марк Рудінштейн помер у віці 75 років
Марк Рудінштейн помер у віці 75 років / Фото: СтарХіт

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Марк Рудінштейн: коротка біографія

Марк Рудінштейн народився в Одесі. У 80-х роках минулого століття він був директором та організатором концертів ВІА "Здравствуй, песня!". З початку 90-х Рудінштейн знімався в кіно. Він зіграв у таких кінострічках, як "Аномалія", "Бабин Яр", "Вольф Мессінг" та ін. 1990 року спільно з Олегом Янковським заснував фестиваль "Кінотавр".

Був тричі одружений. У першому шлюбі народилася донька Наталя.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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