У Росії почалася війна: новий епізод "Масяні" застеріг рашистів (відео)

У новому епізоді "Масяні" на Росію напав Китай / Фото: Скріншот із відео

Новий епізод мультфільму "Масяня", який автор проєкту передав українцям, знову здивував своєю злободенністю.

162-й випуск під назвою "Санкт-Маріубург" став відсиланням до заяви рашистів про те, що російський Санкт-Петербург – нове місто-побратим Маріуполя.

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За сюжетом, на Росію нападе сусідній Китай, щоб "звільнити" країну від фашизму. Події розгортаються о 4-й ранку, коли китайські війська починають обстрілювати Москву, Новгород, Твер та інші міста РФ. Водночас по телевізору президент Китаю заявляє, що росіян не існує, а їхня мова – зіпсована українська.

Так автор мультика Олег Куваєв хотів показати, що зараз відчувають українці під час війни.

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Емпатія – головне людське почуття. Здатність співпереживати. Здатність поставити себе на місце іншого. Цей мульт адресований тим, хто через якусь жахливу помилку підтримує російсько-українську війну, – каже автор.

Раніше Maneskin послали Путіна зі сцени на очах у Анджеліни Джолі та її дочки.