В России началась война: новый эпизод "Масяни" предупредил рашистов (видео)

В новом эпизоде "Масяни" на Россию напал Китай / Фото: Скриншот из видео

Новый эпизод мультфильма "Масяня", который автор проекта передал украинцам, снова удивил своей злободневностью.

162-й выпуск под названием "Санкт-Мариубург" стал отсылкой к заявлению рашистов о том, что российский Санкт-Петербург новый город-побратим Мариуполя.

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По сюжету, на Россию нападет соседний Китай с целью "освободить" страну от фашизма. События разворачиваются в 4 утра, когда китайские войска начинают обстреливать Москву, Новгород, Тверь и другие города РФ. В это же время по телевизору президент Китая заявляет, что россиян не существует, а их язык – исковерканный украинский.

Так автор мультика Олег Куваев хотел показать, что сейчас чувствуют украинцы во время войны.

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Эмпатия- главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну, – говорит автор.

Ранее Maneskin послали Путина со сцены на глазах у Анджелины Джоли и ее дочери.