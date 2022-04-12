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Автор Масяні Олег Куваєв віддав свій серіал українцям

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Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 13:04
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Вся "Масяня" та її серія про війну виходить на OLL.TV у вільному доступі
Усі серії "Масяні" можна переглянути на OLL.TV
Усі серії "Масяні" можна переглянути на OLL.TV / Фото: скриншот

Ми стільки років дивилися "Масяню", сміялися разом з нею, перекидалися її фразами, впізнавали в її смішних історіях себе – і тут весела пофігістка із Санкт-Петербурга заговорила про війну в Україні! Прямо, без варіантів різночитань і навіть із фінальним самогубством путіна. Напевно, ніхто не очікував такого повороту комедійного мультсеріалу. А те, що серію "Вакідзаші" заборонять у Росії – було зрозуміло одразу.

/ Фото: пресслужба

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Українська платформа OLL.TV зв'язалася з автором "Масяні" Олегом Куваєвим, і в результаті українці можуть побачити всі 7 сезонів знаменитого мультсеріалу, включаючи серію про війну, у вільному доступі на OLL.TV.

Ми всі подивилися вашу серію про війну в Україні – люди пересилають її одне одному. Це була швидка реакція з вашого боку. Що для вас було найважливішим у цьому?

Я розпочинав цю серію чотири рази. Але ситуація на кордоні кілька разів змінювалася і була незрозумілою. Ніхто не вірив, що Путін зважиться на злочин. Тому я починав мультфільм про шантаж, мульт про страх і мульт про ідіотизм загроз. Але ситуація змінювалася і доводилося кидати розпочате та повністю починати заново. Особливо після 24 лютого. Найголовніше було знайти хоч один позитивний кінець для такого мультфільму. Так народилася серія з харакірі. Нічого найкращого російський фюрер зараз зробити не може.

Автор "Масяні" Олег Куваєв
Автор "Масяні" Олег Куваєв / Фото: прес-служба

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Ви говорили, що робили цю серію в шоці від повідомлень у Telegram – це допомагало сценарієм чи заважало?

Дуже важко робити веселі мультфільми, коли триває жорстока війна. Працювати було дуже важко. Але якщо я цим мультфільмом вправив мізки хоча б десятку мілітаристів та реваншистів – то вже добре.

Зараз українці переглядатимуть усі серії "Масяні" на OLL.TV – ви одразу погодилися на публікацію циклу на українській платформі?

Так звісно. Для мене Україна – така сама батьківщина як Петербург. У мене там є і родичі, і багато друзів. Я там провів більшу частину дитинства. Для України – що завгодно.

Чи плануєте ще серії про Україну?

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Так. Вивчаю українську мову.

Чекаємо на нові серії! Все буде Україна!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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