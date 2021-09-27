У Мережі обурені голою сукнею вокалістки KAZKA: Ганьба костюмерам!

Олександра Зарицька виступила у відвертому вбранні на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube

Минулого вечора зіркові учасники танцювального шоу демонстрували свої успіхи в танцях латиноамериканської програми. Олександрі Зарицькій і Юрію Мєшкову довелося виконати румбу.

Надихнувшись фільмом "Від заходу до світанку", костюмери одягли вокалістку групи KAZKA в дуже відверте вбрання – напівпрозорий комбінезон і пишну спідницю. Дивіться, як це було.

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Олександра Зарицька та Юрій Мєшков – Румба – Танці з зірками 2021

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Пара отримала за свій танець 30 балів від журі і достатню кількість голосів глядачів, щоб залишитися в проекті.

Але в Мережі з самого ранку обговорюють не успіх Юри і Саші а неоднозначну сукню артистки. Ось, що пишуть в коментарях:

"Хто придумав цей костюм? Ви осоромилися з ним, кошмар"

Скріншот YouTube

"Хто пошив цей костюм їй, ппц. Все інше відмінно"

Скріншот YouTube

"Ну, це не вампирша, звичайно. Але в цілому непогано. Костюм шопопало"

Скріншот YouTube

"Це не сукня і не костюм, а вульгарний скафандр"

Скріншот YouTube

"Боліла за Сашу, але... Хто її сьогодні одягнув у цей жахливий костюм? Це просто диверсія проти Саші. Ганьба костюмерам! Майте совість!"

Скріншот YouTube

Як вам сукня Саші Зарицької? Подобається Жахливе вбрання

Раніше Олександра Зарицька зізналася, що мала танцювати з іншим партнером, але незадовго до прем'єри шоу відмовилася від нього. Пізніше стало відомо, що мова йшла про Олександра Прохорова, який раніше вже брав участь у "Танцях з зірками".

Олександр Прохоров / Фото: Instagram

Прохорову не сподобалося, як Зарицька подає ситуацію ЗМІ і він висловився з цього приводу.

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