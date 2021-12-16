У Мережі порівняли Юлію Волкову та невдалу воскову фігуру Ріанни (фото)

Воскова фігура Ріанни та екс-солістка гурту «t.A.T.u.» Юлія Волкова / Фото: Getty Images

До Різдва працівники берлінського музею вирішили порадувати шанувальників співачки та презентували її воскову фігуру. Ось тільки відвідувачі не впізнали в ній Ріанну і влаштували хвилю хейту.

Виявилося, що ця скульптура була створена ще у 2011 році, але тоді вона не отримала так багато осуду, як зараз. Десять років тому на ній була інша перука яскраво-рудого кольору та макіяж, який допомагав досягти подібності з Ріанною тих років, адже на той час вона виглядала саме так.

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Минулого разу образ, у якому представили воскову фігуру, був схожий на Ріанну. / Фото: Getty Images

Через те, що музей мадам Тюссо вирішив оновити зачіску Ріанни, фігура втратила будь-яку подібність до співачки. Єдина відповідність, яка тепер є у скульптури з нею, – це татуювання та зелені очі.

Навіть відвертий костюм не може відвернути увагу від того факту, що ця воскова фігура абсолютно не схожа на Ріанну. Але, як заявили в Мережі деякі користувачі, вона має щось спільне з іншою відомою виконавицею – екс-солісткою групи "t.A.T.u." Юлією Волковою.

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Скріншот: Telegram

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