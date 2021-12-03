Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Алек не стріляв

Альбом Оксімірона

Тріумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Чи чекає Ріанна дитину від A$AP Rocky – зізнання співачки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 12:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після появи R&B-діви на публіці в обтягуючій сукні, яка підкреслювала її кругленький животик, шанувальники раптово запідозрили її у вагітності. Але ци справді це так? Співачка вже відповіла
Ріанна прокоментувала чутки, що чекає дитину від A$AP Rocky.
Ріанна прокоментувала чутки, що чекає дитину від A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Днями Ріанна з'явилася на церемонії проголошення республіки Барбадос, де отримала звання національного героя. Саме ця поява наробила галасу у Мережі – фани почали заявляти, що зірка вагітна первістком від бойфренда, репера A$AP Rocky.

Зазначимо, що 33-річна суперстар на урочистий захід одягнула приталену помаранчеву сукню від Bottega Veneta. Ба більше вона була без білизни. Таке вбрання дуже підкреслило кругленький животик знаменитості, який вона протягом всієї церемонії намагалася приховати руками. Згодом почали ширитись чутки про ймовірну вагітність Ріанни.

Реклама

Ріанна стала національним героєм Барбадосу.
Ріанна стала національним героєм Барбадосу. / Фото: Getty Images

Сама ж зірка публічно не прокоментувала ці догадки. Однак в Мережі з'явилося дотепне листування Ріанни з її фанаткою Джен, де дівчина написала знаменитості про вечірку з нагоди потенійного народження дитини:

Можна мені прийти на baby shower, сестричко? Правда чи ні, ваші діти будуть красивими. Вибачте, що всі зараз у вашій матці, – написала шанувальниця.

Ріанна прокоментувала чутки про вагітність. Фото: instagram/mis.jaye

Ріанна вирішила підіграти і відповіла також жартома: "Стоп! Ви не прийшли на перші 10 baby shower! Ви всі розводите мене щороку, чорт забирай".

Реклама

Ймовірно, зірка спростувала чутки про вагітність. За її словами, це вже 11 вигадка фанів. Але як би там не було, усі шанувальники Ріанни чекають, коли ж у неї з бойфрендом буде поповнення в сім'ї.

Нагадаємо, Ріанна закрутила роман з A$AP Rocky взимку 2021 року. Проте лише в травні вони офіційно підтвердили стосунки.

Ріанна і A$AP Rocky.
Ріанна і A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Реклама

Інсайдери кажуть, ініціатором стосунків став репер. Зараз зіркова парочка практично нерозлучна. Відомо, що сам A$AP Rocky називає Ріанну "коханням всього його життя".

Читайте також:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти