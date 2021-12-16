В Сети сравнили Юлию Волкову и неудачную восковую фигуру Рианны (фото)

Восковая фигура Рианны и экс-солистка группы «t.A.T.u.» Юлия Волкова / Фото: Getty Images

К Рождеству работники берлинского музея решили порадовать поклонников певицы и презентовали ее восковую фигуру. Вот только посетители не узнали в ней Рианну и устроили по этому поводу волну хейта.

Оказалось, что эта скульптура была создана еще в 2011 году, но тогда она не получила так много осуждения как сейчас. Десять лет назад на ней был другой парик ярко-рыжего цвета и макияж, который помогал добиться сходства с Рианной тех годов, ведь в то время она выглядела именно так.

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В прошлый раз образ, в котором представили восковую фигуру, был намного похоже на Рианну / Фото: Getty Images

Из-за того, что музей мадам Тюссо решил обновить прическу Рианны, фигура потеряла всякое сходство с певицей. Единственное соответствие, которое теперь есть у скульптуры с ней, – это татуировки и зеленые глаза.

Даже откровенный костюм не может отвлечь внимание от того факта, что эта восковая фигура абсолютно не похожа на Рианну. Но, как заявили в Сети некоторые пользователи, у нее есть что-то общее с другой известной исполнительницей – экс-солисткой группы "t.A.T.u." Юлией Волковой.

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Скриншот: Telegram

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