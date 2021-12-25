У шоу Маска розкрили Скандал: "Як це може бути?" (відео)

Хто був Скандалом у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Суперфіналістами шоу-детектива на телеканалі "Україна" цього вечора стали Жирафа та Скандал. Але поступитися перемогою довелося Скандалу і ми нарешті дізналися, яка зірка весь час ховалася у неймовірному костюмі.

Емоції зіркових детективів зашкалювали, коли з'ясувалося, що Скандал – це Оля Цибульська.

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Як це може бути?! , – закричала Оля Полякова.

Шокований DZIDZIO не міг повірити своїм очам, а Настя Каменських побігла на сцену до співачки, щоби переконатися, що це справді Цибульська.

Дивіться відео розкриття Скандалу в 10 випуску шоу "Маска":

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Найбільше здивувався DZIDZIO, який краще за всіх детективів проєкту знає Олю Цибульську. Водночас її ім'я часто звучало у другому сезоні, та коли йшлося про інші маски.

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Як DZIDZIO відреагував на те, що Скандалом виявилася Цибульська / Скриншот з відео

Скандал у своїй фінальній промові сказала, що всі здивуються, коли вона зніме маску, адже вона зовсім не любить скандали. Так все і війшло :)

Не пропустіть 31 грудня о 20:00 на телеканалі "Україна" масштабне святкове шоу "Новорічна Маска".

А також дізнайтеся, хто став переможцем другого сезону.