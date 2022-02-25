У сльозах і з тремтячим голосом: Наталя Могилевська підтримала українців у скрутний час

Наталя Могилевська підтримала українців / Фото: пресслужба
Наталя Могилевська в інстаграм звернулася до українців:
Всім за кого ми зараз молимося... присвячується. Біль моєї душі зараз із вами. Тримайся, моя Україно!
На відео видно, що співачка ледве стримує сльози на очах, виконуючи пісню за синтезатором у себе вдома.
У коментарях шанувальники подякували співачці за чуттєве виконання та зазначили, що така підтримка дуже важлива у складний час для кожного з нас.
Нагадаємо, багато світових зірок вже висловилися проти війни в Україні.
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