У сльозах і з тремтячим голосом: Наталя Могилевська підтримала українців у скрутний час

Наталя Могилевська підтримала українців / Фото: пресслужба

Наталя Могилевська в інстаграм звернулася до українців:

Всім за кого ми зараз молимося... присвячується. Біль моєї душі зараз із вами. Тримайся, моя Україно!

На відео видно, що співачка ледве стримує сльози на очах, виконуючи пісню за синтезатором у себе вдома.

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У коментарях шанувальники подякували співачці за чуттєве виконання та зазначили, що така підтримка дуже важлива у складний час для кожного з нас.

скріншот з інстаграм Наталії Могилевської

Нагадаємо, багато світових зірок вже висловилися проти війни в Україні.