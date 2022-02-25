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"Прямо зараз народ України захищає нашу свободу та свободу Європи": фотограф Саша Самсонова – про війну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 11:48
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Відомий український фотограф зі світовим ім'ям Саша Самсонова в інстаграм звернулася до світу із важливими словами підтримки, закликаючи світову громадськість не залишатися осторонь
Саша Самсонова закликає світову спільноту реагувати
Саша Самсонова закликає світову спільноту реагувати / Фото: instagram.com/sashasamsonova

Саша Самсонова – український фотограф зі світовим ім'ям. У її портфоліо співпраця з Кайлі Дженнер та зйомки відео для співачки Pink на пісню Wild Heart Canʼt Be Broken. Сашко активно і вже давно співпрацює із сімейством Кардаш'ян.

І поки що в Мережі обговорювали заява Шеннен Доерті про війну в Україні , Саша Самсонова також звертає увагу на цей жах у зв'язку із нападом Росії на Україну.

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24 лютого Путін розпочав повномасштабну війну проти України. По всій країні чути удари російської авіації та танкові постріли. Убито та поранено мирних жителів. Україна багато разів говорила: ми хочемо миру. Прямо зараз народ України захищає нашу свободу та свободу Європи. Artist Support Ukraine закликає всю світову культурну спільноту висловитися на підтримку України та стати послами миру та справедливості. Ми залучаємо художників та діячів культури з усього світу, щоб зробити заяву на підтримку миру та свободи. #StandWithUkraine #ArtistsSupportUkraine

Надсилайте свої роботи, постери, відеоролики та звернення за адресою [email protected], щоб вони були опубліковані в наших соціальних мережах Facebook та Instagram та розповсюджувалися по всьому світу. Артисти з усього світу допомагають своїм голосом зупинити війну Путіна проти Європи та України!

Тим часом Анджеліна Джолі підтримала українців.

Музикант Джаред Літо також говорив про напад Росії на Україну.

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Також нагадаємо, зірка Закляття та Marvel Віра Фарміга підтримала українців.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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