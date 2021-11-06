На смерть задавили більше десяти людей у натовпі на концерті репера Тревіса Скотта

На концерті Тревіса Скотта загинули фанати / Фото: Getty Images
Натовп із 50 тис. людей зібрався на дводенний музичний фестиваль Astroworld в Техасі, який організував популярний реп-виконавець Тревіс Скотт.
Очевидці кажуть, що репер кілька разів зупинявся під час свого 75-хвилинного сету після того, як помічав, що глядачі впритул підійшли до сцени і почалася тиснява. Він просив охорону допомогти людям вибратися з натовпу.
Після трагічного інциденту місцева пожежно-рятувальна служба доправила 17 людей до найближчих лікарень – приблизно 11 з них померло. Сотні інших шанувальників було поранено. Шоу скасували незабаром після того, як сталося зіткнення.
Натовп почав стискатися до передньої частини сцени – це і спровокувало паніку, – сказав начальник пожежної охорони.
Людям надавали медичну допомогу на місці подіх. Для цього обладнали польовий шпиталь.
Це сталося лише за пару хвилин – раптово кілька людей впали на землю. У них сталася зупинка серця. Ми негайно почали робити штучне дихання – прокоментували трагедію у службі безпеки.
Наразі правоохоронні органи збираються розслідувати подію, щоб виявити винних. Імена загиблих ще не встановлені Тому для членів їхніх сімей, які не змогли зв'язатися з родичами, було створено центр возз'єднання.
Тревіс Скотт та інші організатори заходу поки що не прокоментували ситуацію.
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