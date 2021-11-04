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Квапилась жити: Міс Україна Всесвіт Анна Неплях потрапила у ДТП

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 19:00
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Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях потрапила у свою першу в житті ДТП. Дівчина зізналася, що аварія сталася з її вини
Анна Неплях потрапила в ДТП.
Анна Неплях потрапила в ДТП. / Фото: instagram.com/neplyah/

27-річна Аня, яка показала свої дитячі фото та шокувала прихильників, розповіла, що вона просто не розрахувала гальмівний шлях і вдарила автівку попереду себе.

У Instastories модель поділилась своїми переживаннями з приводу аварії. Дівчина каже, що це її вина.

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Я вперше потрапила у серйозну аварію. В мене досі трясуться ноги. Це вперше у моєму житті. Я повністю була сконцентрована на дорозі, просто не встигла розрахувати гальмівний шлях і по дурниці врізалася в машину, а та зачепила наступне авто, – розповіла шокована Анна.

Анна Неплях врізалася в іншу машину. Фото:instagram.com/neplyah

Також модель зробила висновок, що після перемоги у конкурсі "дуже поспішала жити". А ось ця аварія – ознака того, що треба пригальмувати.

Напевно, невипадково все відбувається. Треба мені десь видихнути, бо я надто поспішала скрізь встигнути, а тобі кажуть: "Ні, пригальмуй!", – поділилася вона.

Анна Неплях потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah

У ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Втім, автомобіль зірки потребує ремонту.

Зі мною все добре. Зі всіма водіями все добре. Але з машиною не все дуже добре, – поділилась Неплях.

Анна Неплях потрапила в ДТП. Фото: instagram.com/neplyah

До речі, Неплях здивувалася, що двоє чоловіків, авто яких вона зачепила, не кричали на неї, а навпаки – почали заспокоювати. Також дівчина додала, що після аварії до неї одразу приїхав її помічник, а машину відправили на ремонт.

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Хто така Анна Неплях?

Міс Україна Всесвіт-2021 була учасницею 10-го сезону шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Проте дівчині не вдалось підкорити серце чоловіка.

Зараз Аня будує модельну кар'єру та займається блогерством. Також вона пише картини та подорожує.

Раніше дівчина зізналась, що була в аб'юзивних стосунках - вони з бойфрендом часто сварилися і скандалили.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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